المخرج جلال الشرقاوي: محمد رمضان قدوة سيئة وما يقدمه نوع من الإرهاب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شن المخرج الكبير جلال الشرقاوي، هجومًا حادًا على الفنان المصري محمد رمضان، وذلك خلال الندوة التي أقيمت على هامش مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، في دورته الأولى.

جلال الشرقاوي، قال إن الفنان محمد رمضان ليس خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، مشيرًا إلى أنه دخل المعهد لمدة أسبوعين وحُرم منه.

وأضاف، أن ما يقدمه محمد رمضان يسئ للمجتمع وهو قدوة سيئة، نرى أن الشباب الصغير يقوم بتقليده في كافة أنواع العنف والقتل والإرهاب، فما يقدمه نوع آخر من الإرهاب.

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وتابع: «قد يكون ممثل ولكنه عادي يدخل في المتوسط ليس أكثر»، وطالبه بتوظيف شعبيته لخدمة الناس وليس القتل وأنه دائمًا يظهر إما قاتل، أو تاجر مخدرات، أو صعيدي منتقم.. فلا تضف إلى إرهاب الناس إرهابك.

وكرمت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي عدد كبير من نجوم المسرح العربي، الذين شاركوا في تطوير المسرح في حفل افتتاح الدورة الأولي من المهرجان، ومنهم المخرج جلال الشرقاوي، والذي تحمل الدورة اسمه، والفنان الكبير محمد صبحي، والفنان خالد النبوي، وعدد كبير من نجوم الفن.