ماهيرا خان تشعل حفل زفاف برقصة.. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

يبدو أن الممثلة الباكستانية ذات الأجر الأعلى ماهيرا خان تستمتع حقًا بموسم الزفاف الشتوي. فقد تداول عدد من المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للممثلة البالغة من العمر 34 عامًا، وهي ترقص في حفل زفاف أحد الأصدقاء،

في هذه الأثناء، شاركت ممثلة Raees متابعيها صورة صباحية على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، وقامت النجمة بتعليق عليها باللغة الفرنسية “Bonjour Décembre” (مرحبًا بك في ديسمبر).

في الشهر الماضي، تم تعيين ماهيرا خان سفيرة النوايا الحسنة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في باكستان.

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وكتبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: “يسرنا أن نعلن أن ماهيرا خان هي أحدث سفير للنوايا الحسنة في باكستان”، وشاركت مقطع فيديو حول ماهيرا تتحدث عن شغفها بالقضايا الإنسانية، وكذلك ما يجب القيام به حيال ذلك.

إلى جانب الأفلام الباكستانية، عملت ميرا في أفلام بوليوود، وقدمت فيلمها الرائد مع النجم الهندي الكبير شاروخان لعام 2017 “رايس”.

لكن ظهور ماهيرا المستمر في أفلام بوليوود أمر غير مؤكد بعد أن أعلنت جمعية نقابة الفنانين الهنود حظرًا على الممثلين الباكستانيين من العمل في الهند.كما يأتي الحظر بعد هجوم إرهابي في جامو وكشمير أسفر عن مقتل 40 جنديًا هنديًا.