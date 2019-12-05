رابي بيرزادا تتحول الى العمل الدعوي بعد فضيحة كبرى

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

شرعت المغنية الباكستانية المثيرة للجدل رابي بيرزادا في مسعى روحي وأقدمت على استكشاف نفسها الإبداعية بعد أن أعلنت مؤخرًا عن اعتزالها التمثيل، بعد أن غمرت صورها ومقاطع الفيديو إباحية لها وسائل التواصل الاجتماعي.

شاركت المغنية السابق ربيع بيرزادا صوراً على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لرسومات رسمتها لسفن تبحر تحت سماء زرقاء مخيفة.

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وقد ارتدت فستانًا إسلاميًا تقليديًا أسودًا رسميًا ، وانتقدت أولئك الذين نشروا صورها الحميمة ، قائلة إن الأشخاص المسؤولين لن يتم القبض عليهم هنا فقط بل سيعاقبهم الله أيضًا.

كما تحقق السلطات الباكستانية في الحادث لكنها لم تتوصل بعد إلى أي استنتاج حول كيفية وصول مقاطع الفيديو الخاصة بها إلى الفضاء الإلكتروني. اقترح العديد من الأشخاص أنها ضحية للإباحية الانتقامية، في حين وصفها الكثيرون بأنها مؤامرة سياسية.

وكان رابي قد هددت في وقت سابق بقتل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بسبب قراره بشأن كشمير ، وظهرت مرتدية سترة بها متفجرات. في فيديو آخر ، هددت بقتله بالثعابين والأسود والتماسيح.