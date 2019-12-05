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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
جلست الفنانة الهندية علياء بهات على خشبة المسرح مع شقيقتها شاهين بهات خلال حفل حضره جمهور قوامه 600 شخص، عندما تركت الحبل لعواطفها وبدأت في البكاء بلا توقف. كان على مذيعة الأخبار البارزة برخا دت أن توقف الجلسة لفترة وجيزة بينما كانت شاهين تواسي شقيقتها.
عدد من مشاهير بوليوود خرجوا لدعم وتشجيع الممثلة علياء بهات وشقيقتها شاهين بهات التي كانت تحارب الاكتئاب في سن 13 من العمر، وصاغت كتاب عن أدق تفاصيل حياتها في وقت لاحق.
كان الثنائي الشقيق يحضر حدث “نحن نساء آسيا” في مومباي، الذي استضافته الصحفية التلفزيونية بهارخا دوت يوم الأحد وتحدثت بإسهاب عن اضطراب الصحة العقلية.
علياء، التي لم تكن على علم بمرض شقيقتها، والتي مرت بمشكلات عقلية كبرى رغم العيش معها طوال حياتها، تعرفت عليها مؤخرًا من خلال كتاب أطلقته شاهين.
فيما شارك الممثل أرجون كابور أيضًا ملاحظة قلبية في حسابه الشخصي على حسابه الشخصي بإنستجرام، قائلًا: “عاليا اختك نجمة كبيرة”. وأشادت أيضا والدتها سوني راذان والأب ماهيش بهات بأبنتيهما شاهين وعلياء لشجاعتهما.
كانت هذه تفاصيل خبر علياء بهات تنفجر في البكاء خلال مقابلة أمام الجمهور.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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