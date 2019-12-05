تأييد حكم سجن الفنان أحمد عبدالله محمود

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، اليوم الخميس 5 ديسمبر، برفض المعارضة الاستئنافية المقامة من الفنان المصري أحمد عبدالله محمود.

وأيدت المحكمة حبس أحمد عبدالله محمود سنتين لعدم سداده إيصال أمانة لصالح طليقته الفنانة السورية سارة نخلة.

وكانت محكمة جنح أكتوبر قضت برفض المعارضة المقدمة من أحمد عبدالله محمود، على حكم أول درجة القاضي بمعاقبته سنتين لعدم سداده إيصال الأمانة.

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كانت محكمة جنح أكتوبر قضت غيابيًا بحبس الفنان أحمد عبدالله محمود، نجل الفنان الراحل عبدالله محمود، لمدة عامين، في الدعوى المقامة ضده من زوجته السابقة الفنانة السورية سارة جهاد نخلة، لاتهامه بخيانة الأمانة، وعدم سداده إيصال أمانة حرره لها.

يذكر أن ساحات المحاكم شهدت العديد من القضايا بين الفنان أحمد عبدالله محمود، وزوجته سارة نخلة، ووالدته.

وقضت محكمة جنح أكتوبر، ببراءة الفنانة سارة نخلة من تهمة التعدى بالضرب على والدة طليقها أحمد عبد الله محمود ورفضت الدعوى المدنية، بعدما اتهمت والدة الفنان أحمد عبد اللهسارة نخلة بالاعتداء عليها بالضرب، وأرفقت تقريرين طبيين بملف الدعوى التى حملت رقم 9634 سنة 2018.