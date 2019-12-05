صور جديدة تُعيد الجدل بشأن «حمل» المطربة الأمريكية ريهانا.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتشرت شائعات الحمل كالنار في الهشيم بعد ظهور المغنية وأيقونة الأزياء ريهانا على السجادة الحمراء لجوائز الأزياء البريطانية وهي ترتدي فستانًا أخضر قصير يوم الاثنين ، 2 ديسمبر ، في قاعة رويال ألبرت في لندن.

شوهدت المغنية البالغة من العمر 31 عامًا على السجادة الحمراء مع مشاهير آخرين، في ثوب شفاف وقفازات من نفس لون لباسها ، وأكملت مظهرها قلادة مرصعة بالألماس وحقيبة صغيرة وكان شعرها مضفرًا.

أخبرت Jahleel Weaver ، مصممة أزياء ريهانا والمتعاونة معها ، مجلة British Vogue أن لباسها كان “مظهرًا لا يمكن إنكاره، ويعكس المكان الذي تتواجد فيه ريهانا حاليًا من حيث أسلوبها الشخصي.”

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في حين تمكنت ملابسها من الاستيلاء على مقل العيون ، وكذلك أثار بروز بطنها مجددا ، الجدل بشأن أن تكون كامل من رجل الأعمال السعودي حسن الجميل.

حقيقة أن ريهانا بدت تغطي بطنها جزئيًا عن طريق وضع يديها بشكل استراتيجي أمامها بطريقة خجولة في معظم صورها على السجادة الحمراء ، ما أدى ببساطة إلى كثرة القيل والقال بشأن حملها.

في مقابلة مع مجلة Vogue في نوفمبر، أكدت ريهانا أنها كانت تواعد رجل أعمال سعودي الثري حسن جميل لأكثر من عامين ، وأن “الأمر يسير على ما يرام”