في آخر أيامه.. شعبان عبدالرحيم كان يذهب للعمل بسيارة الإسعاف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري صلاح عبدالله، تفاصيل علاقته بالفنان الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم، وأهم ما كان يتمتع به ويفعله خلال كواليس أعماله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كل يوم”، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية “ON E”: “بداية علاقتي بشعبان عبدالرحيم، بدأت منذ عام 2000 وبالتحديد من فيلم “مواطن ومخبر وحرامي”، فكان لا يبدا التصوير إلا بنكته ويحول كل موقف لـ “إفيه”.

وأكد أن الفنان الراحل، عاني خلال السنوات الأخيرة من المرض، والذي كان يقاومه جدًا من حبه للعمل، وكان يذهب لتقديم مسرحياته في سيارة إسعاف.

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وتابع: “عشت معه تجربة مثل هذه، خلال تواجده في أحد المستشفيات كان يطلب من الأطباء أن يسمحوا له بالخروج من أجل العمل، وكان إنسان خير جدًا، ورغم شهرته إلا أنه ظل في المنطقة الشعبية التي عاش فيها ولم ينتقل منها”.

يذكر أن الفنان شعبان عبدالرحيم، رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء 3 ديسمبر، بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على أثرها لمستشفى المعادي العسكرية، وبها رحل عن عمر يناهز الـ 62 عامًا.