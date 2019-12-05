كارول سماحة: ابنتي معتنقة المسيحية والإسلام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عن التعايش الديني بينها وبين زوجها خاصة أنها مسيحية ومتزوجة من رجل الأعمال المصري وليد مصطفى وهو مسلم.

كارول سماحة، قالت خلال مشاركتها في مؤتمر نساء على خطوط الواجهة، والذي تم تنظيمه في الأردن، مع الإعلامي اللبناني نيشان: “أنا بنتي بتقولي باسم الأب والأم والروح القدس أمين الله أكبر، وحلو أنها تتأثر بأمها وأبيها وتجمع بين ديانتين ولا أنزعج من هذا الأمر أنا أو والدها وبنحب هذا هذا الامر وبرأي هذا هو التعايش الحقيقي”.

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وأكدت خلال اللقاء أنها ستتعرض لانتقادات كثيرة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها قائلة: “كل المسبات راح تجيني، ما إلك حق الطفل يتبع بيه، ومالك حق تعليمها، وإذا كان والدها راضي أنتوا ايه مشكلتكم يكون عندها ديانتين”.

وعن صورتها التي قيل إنها تقدمت في السن قالت: “أسبوع كامل من النقد والتجريح ولا شيء أثر في لأنه صار عندي مناعة من وراء شغلي”.

كما تحدثت عن الانتقادات التي تعرضت لها بسبب إدخال كلمة النساء في النشيد الوطني الجديد للبنان قالت: “الرجال لم يعترضوا وحبوا الفكرة ولقوها ليش لا”.