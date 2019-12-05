نانسي عجرم وبناتها أكثر طرافة بـ«بيجامة» واحدة في عيد بربارة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعيد البربارة مع بناتها، وهو طقس ديني مسيحي، وشاركت محبيها بصورة طريفة من أجواء احتفالها.

نانسي اختارت إطلالة تنكرية واحدة لها ولبناتها، حيث البيجامة البيضاء المنقطة باللون الأسود، وكان الاختلاف الوحيد بينهن هو لون «باروكة» كلا منهن، وكتبت الفنانة معلقة على الصورة: «هاشلي بربارة مع بنات الحارة»، وهي اللقطة التي اثارت اعجاب فانز الفنانة وتفاعلوا معها بشكل كبير عبر تعليقات غازلوا فيها نانسي وبناتها، مؤكدين على جمال ملامحهن وضحكتهن الآخذة.

يُذكر أن نانسي عجرم رُزقت فبراير الماضي بطفلتها «ليا» من زوجها طبيب الأسنان فادي هاشم، وهي الابنة الثالثة للزوجين، حيث انجبت نانسي ابنتهما الأولى «ميلا» يوم 16 مايو 2009، والثانية «إيلا» يوم 23 أبريل 2011.

من ناحية أخرى، تستعد نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي يوم 14 ديسمبر المقبل بمشاركة الفنان المصري محمود العسيلي في إحدى الجامعات الخاصة بالتجمع الخامس بالقاهرة، في الوقت الذي تستقبل فيه نانسي العام الجديد مع جمهورها في أبوظبي حيث تحيي هناك حفل غنائي يوم 31 ديسمبر المقبل على ممشى الواجهة البحرية.