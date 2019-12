جاستن بيبر يعتذر عن تصريحات عنصرية سابقة

الخميس 5 ديسمبر 2019

جاستن بيبر

طالب نجم البوب الكندي جاستن بيبر، جمهوره بمحاربة العنصرية، وذلك في منشور له عبر حسابه على إنستغرام، موضحاً رغبته في استخدام صوته لمحاربة العنصرية التي لا تزال منتشرة بشكل واسع، وللتذكير بأن الجميع مع اختلاف قيمهم، متساوون في إنسانيتهم".

كما قدم بيبر اعتذاره مجدداً عن تصريحات عنصرية سابقة أدلى بها في مقطع فيديو مصور عام 2011. سجل كجزء من فيلم وثائقي عن حياته بعنوان "Never Say Never" أو "أبدا لا تقل أبداً"، مستخدماً ألفاظاً عنصرية بينما كان يجلس مع أصدقائه.

وأصدر بيبر حينها بياناً قال فيه: "أعتذر عن الإساءة أو إلحاق الضرر لأي شخص بسبب الخطأ الصبياني وغير المبرر الذي ارتكبته، كوني كنت صغيرا، لم أفهم تأثير بعض الكلمات وكيف يمكن أن تكون مؤلمة".

وتابع: "اعتقدت أن ترديد الكلمات الجارحة والنكات أمر غير مؤذٍ، ولم أدرك وقتها إنها لا يمكن أن تكون مثيرة للضحك، وفي الواقع كانت تصرفاتي استمراراً لهذا الجهل".