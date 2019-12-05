إيما ستون تعلن خطبتها رسميا من المخرج دايف مكاري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الممثلة الأمريكية إيما ستون، الأربعاء، نبأ خطوبتها من صديقها المنتج والمخرج دايف مكاري، بعد فترة من الارتباط غير الرسمي.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن دايف (34 عاما) نشر صورة عبر حسابه على موقع "أنستقرام" تظهر إيما (31 عاما) بخاتم الخطوبة.
يشار إلى أن التكهنات بشأن وجود علاقة بين الاثنين بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عندما ظهرا معا لأول مرة في نيويورك.
يذكر أن إيما كانت على علاقة مع الممثل أندرو جارفيلد (36 عاما) سابقا، إذ بدأت العلاقة بينهما أواخر 2011.
وأكد الاثنان وجود علاقة بينهما في مارس/آذار 2012، لكن يبدو أن العلاقة بينهما انتهت في فبراير/شباط 2015، بعدما حضرت إيما حفل جوائز الأوسكار بمفردها.
وإيملي جين ستون، الشهيرة بـ"إيما ستون"، ممثلة أمريكية فائزة بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم "لالا لاند"، وفي 2017 كانت الممثلة الأعلى أجراً في العالم، كما أنها ظهرت ضمن قائمة "فوربس" لأقوى المشاهير عامي 2013 و2017, واختارتها مجلة "التايم" كأحد أكثر 100 شخص مؤثر في العالم.
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