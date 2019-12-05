القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقع الإعلامي السعودي محمد البكيري بلوغ فريقي الشباب والاتحاد، ممثلي المملكة العربية السعودية، إلى الدور نصف النهائي بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".
وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي للبطولة العربية عن مواجهة الشباب مع الشرطة العراقي في ربع النهائي، والاتحاد مع أولمبيك آسفي المغربي، على أن يلتقي الفائزان من المباراتين في نصف النهائي.
وفي مقابلة مع "العين الرياضية" قال البكيري: "إنه يتوقع فوز الاتحاد والشباب في مباراتي ربع النهائي، ليلتقيا في الدور التالي".
وعلى الجانب الآخر يلتقي الإسماعيلي المصري مع مواطنه الاتحاد السكندري، والرجاء المغربي مع الفائز من لقاء القوة الجوية العراقي ومولودية الجزائري.
يذكر أن النجم الساحلي التونسي هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة العربية التي كانت تحمل اسم كأس زايد للأندية الأبطال، غير أنه ودّع النسخة الحالية من البطولة من الدور الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلامي سعودي يتوقع مواجهة الشباب والاتحاد بنصف نهائي البطولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.