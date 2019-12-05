أرامكو تعلن السعر والتخصيص النهائي لأسهمها الخميس

يعيش المستثمرون والأسواق العالمية، اليوم الخميس، حالة ترقب إبان إعلان شركة أرامكو السعودية السعر والتخصيص النهائي لأسهمها، بعد انتهاء اكتتاب المؤسسات أمس الأربعاء.

وكانت وكالة "بلومبرج" للأنباء ذكرت، أمس الأربعاء، أن أرامكو تعتزم تحديد سعر سهمها بـ32 ريالا.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة القول إن الكثير من مديري الصناديق المحلية سجلوا أوامرهم عند الحد الأعلى للنطاق السعري، إيمانا منهم بأن الطلب المحلي القوي سيقود السهم للوصول إلى أعلى سعر مقترح له.

ويعتبر سعر 32 ريالا لأسهم أرامكو الحد الأعلى من نطاق التسعير الذي أعلنته الشركة قبل بدء الاكتتاب، والذي تراوح بين 30 و32 ريالا (8 - 8.53 دولار) للسهم.

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وفي حال أكدت أرامكو التسعير بالحد الأعلى فإن ما ستجمعه الشركة يصل إلى 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار) عند سقف النطاق السعري المعلن.

وأعلنت "سامبا كابيتال" و"الأهلي كابيتال" و"إتش إس بي سي العربية السعودية"، بصفتها المستشار المالي والمنسق الرئيسي لاكتتاب أرامكو، عن نتائج الإقبال لشريحة المؤسسات للأيام الـ17 الأولى، حيث بلغت طلبات المشاركة 189.03 مليار ريال بلغ إجمالها 5.9 مليار سهم.

وانتهت فترة اكتتاب المؤسسات في الطرح العام الأولي لأسهم شركة أرامكو، أمس الأربعاء، حيث وصلت القيمة الإجمالية لاكتتاب المؤسسات إلى 189.07 مليار ريال (50.4 مليار دولار).

وكان اكتتاب الأفراد انتهى يوم الخميس الماضي، حيث بلغ عدد المكتتبين 4.9 مليون مكتتب، بإجمالي عدد أسهم بلغ 1.48 مليار سهم، بقيمة 47.4 مليار ريال.

ووفقا لهذه البيانات وصل معدل تغطية الطرح العام الأولي سواء للأفراد أو المؤسسات إلى نحو 2.46 مرة.

كانت أرامكو أعلنت طرح 1.5% من أسهمها للاكتتاب العام، ما يعادل 3 مليارات سهم، على أن يتم تخصيص 0.5% من الأسهم كحد أقصى للأفراد، وحددت النطاق السعري للاكتتاب ما بين 30 و32 ريالا للسهم الواحد.