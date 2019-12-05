جاي زي يعود إلى "سبوتيفاي" احتفالا بعيد ميلاده

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاجأ مغني الراب الأمريكي جاي زي محبيه، الأربعاء، خلال احتفاله بعيد ميلاده الـ50 بإعادة تحميل ألبوماته على منصة "سبوتيفاي" الإلكترونية بعد سحبها لمدة عامين.

ويستخدم منصة "سبوتيفاي" 248 مليون شخص باشتراك أو من دون اشتراك، ويمتلك المطرب منصة "تايدال" المنافسة لـ"سبوتيفاي" التي سحب منها أغلب أغانيه في 2017 قبل أشهر من إطلاق ألبومه "4:44" حصريا على منصته.

وأصبح يمكن الآن لمحبيه الاستماع إلى ألبوم "4:44" على "سبوتيفاي" للمرة الأولى إلى جانب أغنيات أبرزها "ذي بلوبرينت" و"واتش ذي ثرون".

ولم تتضح المدة التي ستبقى فيها أغنيات جاي زي متاحة على "سبوتيفاي" التي تعرضت لانتقادات من فنانين بارزين مثل برينس وتايلور سويفت وتوم يورك بسبب نظام الملكية الخاص بها الذي يقول عدد من الموسيقيين إنهم تقاضوا بموجبه عائدات منخفضة.