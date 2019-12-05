سارة نخلة تكسب حُكمًا نهائيًا بسجن أحمد عبدالله سنتين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قضت محكمة مصرية اليوم الخميس برفض المعارضة الاستئنافية المقامة من الفنان المصري أحمد عبدالله محمود، وتأييد حبسه سنتين لعدم سداده إيصال أمانة لصالح طليقته الفنانة السورية سارة نخلة.

وكانت محكمة جنح أكتوبر قد قضت بحبس الفنان أحمد عبدالله محمود عامين، في الدعوى المقامة ضده من طليقته الفنانة سارة نخلة في اتهامه بخيانة الأمانة، وعدم سداده إيصال أمانة حرره لها.

وسارة نخلة ممثلة ومذيعة سورية، حصلت على لقب ملكة جمال سوريا لعام 2015، ووصيفة ملكة جمال العرب 2015.

وشاركت نخلة في أول عمل تمثيلي لها بعد ترشيحها من محمد الباسوسي رئيس لجنة تحكيم (مكلة جمال العرب) لمسلسل الدخول في الممنوع إخراج محمد النجار، وتعمل إلى جانب ذلك "موديل فاشن شو"، و"موديل" في كليبات آخرها زمن الحنية مع المغني موسي، وهي كاتبة جيدة كتبت بعض الأغاني وكتبت بعض حلقات سكيتش في المسلسل السوري "بقعة ضوء" وبرنامج CBM على شاشة الـ MBC.

وتزوجت سارة في شهر يناير عام 2015 من الفنان المصري الشاب أحمد محمود عبدالله، لكنها مرت معه بتجربة زواج فاشلة وأقامت عليه دعوة نفقة زوجية، طالبته بالإنفاق عليها، بعدما امتنع عن ذلك بغير حق شرعى بحسب شكواها، كما رفعت دعوة طلاق للضرر، ودأبت على مهاجمته في أوقات متكررة واتهمته بأنه أكل حقها ومرمطها.

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ولم تثمر زيجتهما عن أي أطفال، وفي النهاية وقع الطلاق بينهما بعد إجراءات قضائية طويلة، ودأبت سارة نخلة على مشاركة جمهورها منشورًا لها أثناء تواجدها في محكمة الأسرة، وذلك للانتهاء من إجراءات الطلاق.

وفي مايو الماضي كشفت نخلة، جانبًا مظلمًا من تجربتها التي مرت بها خلال احتفالها بميلادها الـ29، مؤكدة أن الزواج هو أفشل مؤسسة في الحياة، وأنها حذفت عددًا من أصدقائها بعدما تعرضت للخيانة وقررت الاحتفاظ بكلب.

وقالت في منشور لها آنذاك: انكسرت واقتربت من السقوط ولكنني رممت جرحي و صنعت من كلام الناس سلّمًا صعدت عليه لأصل لأهداف، قررت أني لن أضحي من أجل أحد أبدًا ووضعت أبي وامي في مكانهما الحقيقي فوق رؤوس البشر جميعًا بعد أن تأكدت أن كلامهما هو الأصدق بعد تجارب مريرة كانا قد حذراني من خوضها ولكنني تعلمت".

وتابعت: لم أهدأ وأعقل كما كانت والدتي تقول لي إنني كلما اقتربت من الثلاثين سوف أبدو عاقلة أكثر ولكنه لم يحصل بل مازلت أنا هي تلك الفتاه الهايبر الجوزاء المجنونة وبيني وبين حائط الثلاثين عامًا هو عام واحد فقط".

ومن جانب آخر خضعت سارة نخلة لسباق الدراما الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "حكايتي" وتتعاون من خلاله مع نخبة كبيرة من النجوم منهم ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير.

كما يعرض لها حاليًا مسلسل "حواديت الشانزليزيه" وهو بطولة الفنان إياد نصار، فيما تدور أحداث المسلسل في فترة خمسينيات القرن الماضي، وتبدأ بقتل بطل العمل "إياد نصار"، بالحلقات الأولى والتحقيق بين خمسة من أبطال المسلسل وهم "داليا مصطفى وإنجي المقدم، ومي سليم، وأماني كمال"، وكل منهم يمثل طبقة اجتماعية مختلفة مثل البشوات والرقاصين والركلام والفقراء.