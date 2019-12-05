لبنان.. توقف عدد من البرامج الترفيهية وغياب عن مسابقات الجمال!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا ريب أن الجمهور اللبناني والعربي كان ينتظر بفارغ الصبر بدء موسم البرامج الجديدة على مختلف القنوات اللبنانية، نظرًا للتحضيرات التي كانت قد اعتمدت لنجاح البرامج التي اختيرت للمنافسة في ما بينها وحصد الريتينغ.

ولكن لسوء الحظ لم تجر الرياح بما تشتهي السفن، خاصة منذ اندلاع الثورة في لبنان في الـ 17 من تشرين الأول 2019 وانشغال العديد من القنوات اللبنانية بتغطية الأحداث التي تجري على الساحة؛ ما أثر سلبًا على عرض البرامج، وبالتالي انخفاض وتيرة الإعلانات التي تنعش اقتصاد الوسيلة الإعلامية.

وها هي الأزمة المالية تحط رحالها على مختلف القنوات اللبنانية، فبعد ما جرى الحديث عن اقتطاع نسبة من رواتب عدد كبير من موظفيها، تفاجأ محبو ومتتبعو برنامج " لهون وبس" الذي يقدمه الإعلامي هشام حداد بتوقف الحلقات المتبقية من برمجة الخريف والشتاء، أقله لحين انتهاء الأزمة التي يشهدها لبنان ووصوله إلى بر الأمان وتشكيل حكومة جديدة، من شأنها أن تطفئ لهيب الثورة الذي يمتد يومًا بعد يوم وصولًا إلى قوت المواطن ورزقه.

وكانت تكلفة ذلك الجمود تراكم المستحقات وصعوبة دفعها لأسباب عدة، أبرزها تضييق المصارف على اللبنانيين وعدم قدرتهم على سحب الأموال اللازمة.

لذلك اتخذ الإعلامي والمنتج فراس حاطوم الذي يملك شركة Shoot production المنتجة لبرنامج "لهون وبس، وبعد محاولات حثيثة بينه وبين قناة إل بي سي للخروج من أزمة الديون المتراكمة مع استمرار عرض" لهون وبس"، إلا أن الأزمة لم تصل إلى خواتمها السعيدة، على الرغم من وجود خلافات بين الطرفين؛ ما استوجب اتخاذ قرار يدخل برنامج" لهون وبس" في فترة استراحة قصيرة قد تصل إلى بداية شهر فبراير 2020.

وبهذا يكون برنامج "لهون وبس" قد غاب عن البث بعد حلقة أول من أمس، حيث استضاف فيها النائب اللبناني شامل روكز.

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ومن المتوقع، أن يطلّ الإعلامي هشام حداد على شاشة قناة ال بي سي في حال قررت الأخيرة عرض حلقة من وحي الكريسماس ورأس السنة.

وهنا لا بد من الإشارة، إلى برنامج الكوميدي جنيد زين الدين the junight show الذي كان من المقرر أن يعرض مساء كل يوم خميس، خلال موسم البرامج الجديدة؛ إذ لم يبصر النور نتيجة تزامن عرضه مع بدء الثورة في لبنان.

فضلًا عما ذكرناه آنفًا، فإنّ عددًا من الإعلاميين أبرزهم طوني خليفة، نيشان وجو معلوف يقدمون برامج متزامنة مع أحداث الثورة، ولا علاقة لها بجديدهم الذي كان من المتوقع أن يستمر طيلة موسم برامج خريف وشتاء 2019.

من جهة ثانية، ونتيجة للأوضاع التي يشهدها لبنان أيضًا، فقد تم إلغاء حفل ملكة جمال لبنان لعام 2019، على الرغم من أن قناة ال بي سي كانت قد وضعت لمساتها الأخيرة على تحضيرات الحدث الذي كان من المقرر تنظيمه في الثالث من تشرين الثاني على مسرح Biel – Beirut Parks في فرن الشباك، الذي كان سيحييه ملك الرومانسية وائل كفوري وتقدمه الإعلامية إيميه صياح.

ووفق معلومات خاصة لموقع "فوشيا"، فلن يشارك لبنان في حفلي "مس يونفورس" و "مس وورد" وذلك لتعذر انتخاب ملكة جمال لعام 2019، كما أنه كل ما جرى تداوله من احتمالية مشاركة ملكة جمال 2018 مايا رعيدي عارٍ عن الصحة.