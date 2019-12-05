عمرو يوسف يستعرض عضلاته على "إنستغرام"

بين الحين والآخر يحب الفنان عمرو يوسف التواصل مع جمهوره عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يغيب عنهم طويلا.

شارك يوسف جمهوره بصورة نشرها عبر حسابه على انستغرام تعود لرحلة قام بها إلى "بالي".

ظهر يوسف في الصورة يستعرض عضلاته، وكتب تعقيبا على الصورة: "يمكنك الجري ولكن لا يمكنك الاختباء".

يشار إلى أن آخر أعمال عمرو يوسف، هو فيلم "ولاد رزق 2"، الذي طرح في دور العرض خلال أيام عيد ‏الأضحى المبارك، وشاركه في بطولته أحمد عز، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داود، وكريم قاسم، ‏ونسرين أمين، ‏وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل، وخالد الصاوي، وإياد نصار، وباسم سمرة، ‏وهو من تأليف ‏صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان‎.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

حقيقة منع عمرو يوسف لـ كندة علوش من التمثيل

كندة علوش تقبل صورة زوجها عمرو يوسف في أحد دور السينما