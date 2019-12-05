صلاح عبد الله يؤكد أن الراحل شعبان عبد الرحيم أول من منحه لقب "عم صلاح"

رحل فجر الثلاثاء 3 تشرين الثاني/نوفمبر عن عالمنا الفنان شعبان عبد الرحيم بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز ‏‏62 عاما‎.‎

نشر الفنان صلاح عبد الله عبر حسابه على موقع التغريدا القصيرة Twitter، نعيًا للراحل شعبان عبد الرحيم ‏قائلًا: "هو أول من أطلق عليا عم صلاح، كان جدع وشهم وابن بلد لمّاح، كان ذكي بالفطرة عاشق للحياة ‏والنجاح،عرفته من20 سنة ولي معه حكاوي ونوادر لن أنساها، في رعاية الله يا طيب القلب يا خفيف الظل يا ‏حبيب الكُل".‏

وتتلقى أسرة المطرب الشعبى الراحل شعبان عبد الرحيم العزاء فى فقيدهم عقب صلاة المغرب الأربعاء ‏فى شارع الشيشيني بمنطقة الطوابق فيصل‎.

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يشار إلى أن آخر ظهور للفنان شعبان عبد الرحيم في حفل غنائي ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية ‏السعودية‎.‎

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