القاهرة – لايف ستايل
رحل فجر الثلاثاء 3 تشرين الثاني/نوفمبر عن عالمنا الفنان شعبان عبد الرحيم بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 62 عاما.
نشر الفنان صلاح عبد الله عبر حسابه على موقع التغريدا القصيرة Twitter، نعيًا للراحل شعبان عبد الرحيم قائلًا: "هو أول من أطلق عليا عم صلاح، كان جدع وشهم وابن بلد لمّاح، كان ذكي بالفطرة عاشق للحياة والنجاح،عرفته من20 سنة ولي معه حكاوي ونوادر لن أنساها، في رعاية الله يا طيب القلب يا خفيف الظل يا حبيب الكُل".
وتتلقى أسرة المطرب الشعبى الراحل شعبان عبد الرحيم العزاء فى فقيدهم عقب صلاة المغرب الأربعاء فى شارع الشيشيني بمنطقة الطوابق فيصل.
يشار إلى أن آخر ظهور للفنان شعبان عبد الرحيم في حفل غنائي ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.
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كانت هذه تفاصيل خبر صلاح عبد الله يؤكد أن الراحل شعبان عبد الرحيم أول من منحه لقب "عم صلاح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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