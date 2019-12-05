أصالة تدحض خبر طلاقها مستعينة بابنتها









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: نفت الفنانة أصالة خبر انفصالها عن زوجها المخرج المصري طارق العريان بطريقةٍ غير مباشرة. وذلك عبر فيديو نشرته ابنتها شام الذهبي عبر صفحة "إنستغرام" الخاصة بمركزها للعناية بالبشرة في مصر. وهو فيديو جديد ظهرت فيه أثناء القيام بتحليل في المركز، مع والدتها أصالة التي بدت سعيدة ومرتاحة إلى جانب زوجها "العريان".

ويأتي هذا الفيديو ليدحض تأكيد الإعلامي المصري تامر أمين لخبر انفصالهما، بعدما قال في برنامج "آخر النهار" أن سبب أزمة أصالة هو انفصالها عن زوجها، وهو ما دفعها للبكاء على مسرح "موسم الرياض"، أثناء تقديمها لأغنية "ذاك الغبي".