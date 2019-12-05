شكرا لقرائتكم خبر عن أوبرا وينفرى تقدم فيلم وثائقى عن الاعتداء الجنسى فى صناعة الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفرى عن تقديم فيلم وثائقى جديد، حول الاعتداء الجنسي في صناعة الموسيقى مطلع العام المقبل، وذلك بالتعاون مع المخرج الأمريكي ديربي ديك والمنتجة إيمي، عبر منصة أبل بلس.

ومن المقرر أن يستعرض الوثائقي قصة تعرض إحدى الموسيقيين للاعتداء الجنسي وسوء المعاملة من قبل أحد الشخصيات البارزة والشهيرة في عالم الموسيقى، وحول صراعها مع نفسها آنذاك فيما يتعلق بنشر تفاصيل قصتها على الملأ والإبلاغ عن الواقعة أو التزام الصمت، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

يذكر أن أوبرا وينفري التقت الرجلين اللذين اتهما ملك البوب الراحل مايكل جاكسون باغتصابهما عندما كانا طفلين في الفيلم الوثائقي "ليفينج نيفرلاند"، مثلما التقت في السابق أشهر الناجين من الاعتداء الجنسي في العالم .

ويلقي الفيلم نظرة على قضايا العرق والجنس والنوع، إلى جانب تداعيات هذه الاعتداءات على الضحايا والمجتمع بأكمله.