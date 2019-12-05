شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف فى جلسة تصوير جديدة بالأبيض والأسود.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع النجم عمرو يوسف، لجلسة تصوير جديدة، بعدسة المصورة بيلو حسين، وجلسة التصوير لصالح مجلة Esquire Middle East كما تصدر عمرو يوسف الغلاف الرئيسى للمجلة، وظهر عمرو بإطلالة رائعة باللونين الأبيض و الأسود.

وتعاقد النجم عمرو يوسف على بطولة فيلم جديد بعنوان "بيت شمس" ينتمى لنوعية أعمال الرعب ويكتب له السيناريو والحوار محمود دسوقي ويخرجه طارق العريان، وذلك بعد نجاح عمرو والعريان سويًا في فيلم "ولاد رزق" بجزأيه الأول والثاني والذي اقترب من الوصول إلى 100 مليون جنيه في شباك التذاكر.





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