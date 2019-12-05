شكرا لقرائتكم خبر عن سارة نخلة ترد على أحمد عبد الله: "ما اطلقتش وهاخد فلوسى بالقانون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة الشابة سارة نخلة لـ"الخليج 365"، إنها لم تُطلق رسمياً حتى الآن، وأن زوجها الفنان أحمد عبد الله محمود يحاول التصالح معها، مشيرة إلى أنها ظلت عام ونصف فى محاكم الأسرة "اتبهدلت" عشان أخد حقى، لافتة إلى أن المبلغ الذى صرح به سالف الذكر لم يكن هو المبلغ المطلوب وليس حقها.

وأضافت نخلة، أن ستحارب من أجل حصولها على المبلغ المتفق عليه بالكامل، معلقة: "مش هسيب حقى"، موضحة أن زوجها اقام محضر ضدها واتهمها بالسرقة، علماً بأننى حصلت على البراءة من تلك القضية بحكم الشهود، فضلا عن أن الوسط الفنى كله يشهد على معاملته القاسية لي وتعنيفى وضربى بالاضافة إلى السب والقذف.

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وأوضحت سارة أن المنزل الذى يقطن فيه حالياً زوجها هو بيتها ومن فلوسها، ولم تتغاضى عن دفع المبلغ بالكامل فى حالة أنه يريد التصالح.

وكانت سارة نخلة أقامت دعوى نفقة زوجية ضد زوجها الفنان أحمد عبد الله محمود، طالبته فيها بالإنفاق عليها، بعدما امتنع عن ذلك بغير حق شرعى، كما أقامت دعوى طلاق للضرر.