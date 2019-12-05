شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الاستجمام.. نيللى كريم بإطلالة ساحرة فى جلسة تصوير جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة نيللى كريم، جمهورها عبر حسابها على انستجرام، مقطع فيديو من جلسة تصوير خضعت لها لمجلة Vogue Arabia، وظهرت نيللى بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الذهبى، وظهر فى الخلفية صوت الفنانة فاتن حمامة وهي تتحدث عن تفضيلها تمثيل قصص تكتبها المرأة، قائلة: " انا بعتقد دلوقتى أنى لازم أمثل قصص تكون كتبها ست لأن الست بتقدر تعبر عن شعور الست وبتكتب الشخصية و بتكتب الأحاسيس مظبوطة".

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وفاجأت النجمة نيللى كريم الجميع بإعلانها عن تعرضها لوعكة صحية الأيام الماضية، حيث أجرت عملية جراحية فى أمريكا لاستئصال ورم حميد فى عصب الوجه، وأعلنت عن تعافيها، وقدمت الشكر والتقدير لكل الأطباء التى أنقذت حياتها على حد وصفها عبر صفحتها الشخصية على "انستجرام" .

مرض نيللى كان وراء الإعلان عن استكمال تحضيرات مسلسلها "الناصبين"، الذى تأجل تصويره من العام الماضى، وكان قد أعلن المنتج جمال العدل عن عودة استكمال تصويره الأيام الماضية بعدما تم الإعلان عن التعاقد مع المتحدة للخدمات الاعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى، حيث أرجأ العدل التحضيرات لحين تعافى نيللى كريم تماماً .

مسلسل "النصابين" كان من المفترض تقديمه فى شهر رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تنفيذه، حيث صور فريق العمل 4 أيام فقط قبل أن يتوقف، من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، محمد عادل، وأخرون، تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، وإخراج أحمد مدحت .