شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يكشف عن مفاجأة جديدة فى حفله يوم 20 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم تامر حسنى، عن مفاجأة يقدمها فى حفله، المقرر إقامته يوم 20 ديسمبر من الشهر الجارى فى المنارة بمنطقة التجمع الخامس، مع الفنان رامى جمال، وهو تحضيره توزيع جديد لأغنيته "دايب".

ورد تامر حسنى على رسالة رامى جمال، قائلا:"يا رامي أنت تستاهل كل حاجة جميلة وعادي إني أفكر كده، لإنك فنان حقيقي وليك تقديرك اللي هو كدا ونص".

وتابع: "أنا بحضر توزيع جديد لأغنية (دايب) اللي هى لحنك، ولازم نغنيها مع بعض، مفاجأة للجمهور متقولش لحد خالص، عايزينها مفاجأة للناس في الحفلة".

وكان الفنان رامي جمال، وجه رسالة لتامر عبر حسابه على"تويتر"، قائلا"أولاً طبعًا خليني أقول إني أكيد بدعمك إنك تفضل تشرفنا في أي حاجة مش بس في جينيس، ثانيا في تفصيلة مهمة جدًا ميعملهاش غيرك هى حجم صورتي في بوستر الحفلة اللي إنت طلبت إنه يتعمل قدك.. إنت إنسان سليم جدًا وتستاهل أكتر من اللي أنت فيه شكرًا".