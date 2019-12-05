فن ومشاهير

تامر حسنى يكشف عن مفاجأة جديدة فى حفله يوم 20 ديسمبر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يكشف عن مفاجأة جديدة فى حفله يوم 20 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم تامر حسنى، عن مفاجأة يقدمها فى حفله، المقرر إقامته يوم 20  ديسمبر من الشهر الجارى فى المنارة بمنطقة التجمع الخامس، مع الفنان رامى جمال، وهو تحضيره توزيع جديد لأغنيته "دايب".

ورد تامر حسنى على رسالة رامى جمال، قائلا:"يا رامي أنت تستاهل كل حاجة جميلة وعادي إني أفكر كده، لإنك فنان حقيقي وليك تقديرك اللي هو كدا ونص".

وتابع: "أنا بحضر توزيع جديد لأغنية (دايب) اللي هى لحنك، ولازم نغنيها مع بعض، مفاجأة للجمهور متقولش لحد خالص، عايزينها مفاجأة للناس في الحفلة".

وكان الفنان رامي جمال، وجه رسالة لتامر عبر حسابه على"تويتر"، قائلا"أولاً طبعًا خليني أقول إني أكيد بدعمك إنك تفضل تشرفنا في أي حاجة مش بس في جينيس، ثانيا في تفصيلة مهمة جدًا ميعملهاش غيرك هى حجم صورتي في بوستر الحفلة اللي إنت طلبت إنه يتعمل قدك.. إنت إنسان سليم جدًا وتستاهل أكتر من اللي أنت فيه شكرًا".


رد تامر حسنى على رامى جمال
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسنى يكشف عن مفاجأة جديدة فى حفله يوم 20 ديسمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا