شكرا لقرائتكم خبر عن تريلر No Time To Die يحصد 7 ملايين مشاهدة × 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة Universal Pictures، الأربعاء، أول تريلر للفيلم المنتظر No Time to Die، الذى من المقرر عرضه فى دور السينما العالمية 8 أبريل 2020، وخلال أقل من 24 ساعة على نشر تريلر الفيلم على يوتيوب، حقق أكثر من 7 ملايين مشاهدة.

الشركة المنتجة لفيلم جيمس بوند الجديد "No Time To Die" كشفت الاثنين الماضى، عن الفيديو الترويجى الأول للفيلم الذى يقوم ببطولته النجم العالمى دانييل كريج والنجم مصرى الأصل رامى مالك، حيث أوضح مقطع الفيديو الصغير الملامح الأولى للفيلم الذى ينتظره بفارغ الصبر عشاق سلسة 007 الكلاسيكية.

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فيلم No Time to Die من بطولة آنا دى أرماس، ودانيال كريج، وليا سيدوكس، ورامى مالك، ورالف فاينز، وكريستوف والتز، ونعومى هاريس، وبيلى ماجنوسن، وجيفرى رايت، وبن ويشاو، ولاشانا لينش، ورورى كينير، وديفيد دينسيك، وأحمد بكير، ولورديس فابريس.

ويدور الفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

فيلم No Time to Die من إخراج كارى جوجى فوكوناجا، الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع نيل بورفيس، روبرت واد، سكوت ز. بيرنز، فيبى والر – بريدج، إيان فليمنج، وجدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانييل كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة، كما انضم للجزء المنتظر الممثل لأبوين مصريين رامى مالك الذى فاز بالأوسكار الأخيرة.