ناتالي إيمانويل تنشر صورا جديدة لها من زيارتها لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة الإنجليزية ناتالي إيمانويل، بطلة مسلسل "صراع العروش" صورا من زيارتها للقاهرة، وخاصة حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وظهرت ناتالي، التي اشتهرت بدور "ميساندي" في المسلسل الأمريكي الشهير، على السجادة الحمراء بحفل ختام الدورةا لـ41 من مهرجان القاهرة.

وسلمت ناتالي جائزة الجمهور التي تحمل اسم "يوسف شريف رزق الله" للمخرجة ماريان خوري، مخرجة فيلم احكيلي.

وقالت ناتالي، حينها، شكرا باللغة اللعربية، موضحة أن شخصيتها مختلفة عن شخصية ميساندي.

وزارات ناتالي خلال وجودها في مصر الأهرامات ومدينة الجونة، وأبدت إعجابها بتقبل المصريين لحريتها الشخصية.