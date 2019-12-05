تعرض في السعودية.. تفاصيل "يا تصيب يا تخيب" لآدم وسمية الخشاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

كشف مصدر مقرب من صناع مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، للفنان أحمد آدم وسمية الخشاب، عن أن المسرحية كوميدية استعراضية.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365" أن المسرح لن تعرض في موسم الرياض، بل ستعرض 3 أيام في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أيام 12 إلى 14 ديسمبر الجاري، ويومين في مدينة الدمام هما 19 و20 من الشهر نفسه.

وأوضح المصدر أن آدم بعيد عن المسرح منذ 12 عاما، بعد أن قدم "مسرحية ربنا يخلي جمعة"، مضيفا أنه عُرض عليه أكثر من مرة تقديم أعمال في موسم الرياض لكنه رفض.

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وأشار إلى أنه بعد إلحاح كبير عليه قرر خوض التجربة، وعرض المسرحية بالسعودية، على أن يتم مناقشة عرضها في القاهرة، في حال نجاحها في السعودية.

وأكد أن البروفات تجرى الآن في القاهرة، وسيغادر فريق العمل خلال الأيام المقبلة، موضحا أن فكرة المسرحية هي لأحمد آدم، وأعطاها للمؤلفين محمد نبوي وعلاء حسن، اللذين قاما بكتابة المسرحية.

وأشار المصدر إلى أن أحمد آدم كان مصرا على خروح عمل مشرف، لافتا إلى أن ذلك يبدو من فريق العمل الذي يضم سمية الخشاب وسامح حسين وحجاج عبدالعظيم وآخرين.

المسرحية يشارك في بطولتها أيضا مروة عبدالمنعم، ومصطفى هريدي، والممثلة والمطربة اللبنانية نانيتا، من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، وإخراج محسن رزق، وأشعار وكلمات أغاني أحمد حسن راؤول، ألحان وموسيقى هيثم الخميسي، ودكتور حمدي عطية، والمنتج الفني وليد النجار، ومن إنتاج شركة صدى الرياض، تحت رعاية هيئة الترفيه السعودية، برئاسة تركي آل الشيخ.