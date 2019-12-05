منة فضالي تهنئ أشرف زكي برئاسة أكاديمية الفنون

محمد اسماعيل - القاهرة - هنأت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، لصدور قرار رسمي بتعيينه رئيسا لأكاديمية الفنون. ونشرت "منة" صورة للفنان الكبير، وعلقت: "رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين أشرف زكي رئيس لأكاديمية الفنون، مبروك دكتور أشرف زكي". وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين الدكتور أشرف زكي، رئيسا لأكاديمية الفنون، بعد أن أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، قرارا قبل عام بندبه من المعهد العالي للفنون المسرحية إلى رئاسة أكاديمية الفنون.

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