منة فضالي تنسحب من "ماكو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة منة فضالي عن انسحابها من فيلم "ماكو"، دون توضيح الأسباب.

ونشرت فضالي صورة عبر حسابها على "تويتر" لبوستر الفيلم، وعلقت: "بعد مجهود وتعب بجد، لظروف خاصة بالفيلم، أنا مش في الفيلم، شكرا للجمعي وتمنياتي لكم بالتوفيق".

وكانت منة فضالي كثير ما تنشر فيديوهات لتدريبات من أجل خوض بطولة الفيلم، الذي تم تصويره تحت الماء.

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وتدور قصة الفيلم، المقرر عرضه في مايو 2020، عن قصة حقيقية عن عن ذهاب 8 أشخاص في رحلة للغوص في أعماق البحر الأحمر.

الفيلم بطولة بسمة وناهد السباعي ونيكولا معوض ومحمد مهران وخالد أنور، ومن تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.