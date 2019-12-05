صور| رغم إعجابها بـ"ممالك النار".. هجوم على غادة عبدالرازق لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أبدت الفنانة غادة عبد الرازق، إعجابها بمسلسل "ممالك النار" الذي يعرض على شاشة قناة "إم بي سي"، ولكنها قالت إن هناك بعض الأخطاء دون الكشف عنها، عبر حسابها بموقع "انستجرام".

وشاركت "عبدالرازق"، جمهورها مقطع فيديو من المسلسل وعلقت عليه قائلة: "بعد الحلقة 12 من ممالك النار، أقدر أقول مبروك لكل صناع العمل مبروك لقنوات MBC، مبروك للفنان المصرى والنجم خالد النبوي".

وأضافت": "مع إن هناك بعض الأخطاء ولكنها بسيطة ولا تُذكر والكمال لله وحده، ولكن العمل مشرف للعرب وبه نعرف حقيقة اللي حصل وكيف دخل العثمانيين مصر، شكرًا لفريق العمل ولقنوات MBC، بجد برافو".

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وبالرغم من إشادتها بالعمل وتوجيهيها الشكر لصناعه، فإن جملة "هناك أخطاء"، لم تمر مرور الكرام على الجمهور، الذي سارع وترك لها بعض التعليقات التي انتقدها فيها وجاءت كالتالي: " أخطاء ايه ياريت توضحي، ده نوعية جديدة من الإنتاج في مصر ومحدش عمل زيه"، أخطاء مين؟، طيب اكتبي إنتي صح الأول، خليكي في مسلسلاتك اللي مابقتش بتتشاف".

مسلسل "ممالك النار"، يحظى بإشادة جماهيرية كبيرة، فهو باكورة إنتاجات شركة "جينوميديا"، ويجمع عددًا من نجوم العالم العربي منهم خالد النبوي، رشيد عسّاف، محمود نصر، ياسين بن قمرة، سهير بن عمارة، كنده حنا، عبدالمنعم عمايري، نضال نجم، خالد نجم، سعد مينا، خالد كمال، محمد حاتم، بهاء ثروت، محمد جمعة، محمود حافظ، يزن السيد، ديما قندلفت، عبدالرحيم حسن، لبنى ونس، علاء قاسم، علي صطوف، رامز أسود.

المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج البريطانى بيتر ويبر، وتدور أحداثه حول الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين فى القرن السادس عشر، ويركز العمل على حياة السلطان سليم الأول الذى حكم الدولة العثمانية فى الفترة من 1512 إلى 1520، ويرصد أيضا المجازر وأعمال السلب والنهب التى قامت بها قوات الانكشارية فى حق أهل مصر والشام.