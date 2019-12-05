أحمد عدوية يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة فيديو اللحظات الأخيرة لشعبان عبدالرحيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، وهو في غرفة العناية المركزة، وبجواره المطرب الكبير أحمد عدوية، يغني "شبابيبك الحلو".

وعلقت بعض المواقع والصفحات على الفيديو، أنه للفنان الراحل قبل ساعات من وفاته، وكانت علامات التعب والمرض بادية على وجهه.

وقال "عدوية" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن مقطع الفيديو قديم، ويرجع للعام الماضي، حينما تعرض شعبان عبدالرحيم لأزمة صحية، وحرص وقتها على زيارته ودعمه بالغناء.

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وتابع: "شعبان كان راجل شهم وطيب وجدع، واتفاجئت بخبر وفاته زي ما الناس كلها اتفاجئت، وأنا كنت أعرف إن عنده حفلة في السعودية، ومصدقتش أول ما سمعت الخبر، وقُلت دي إشاعة، لكن الصدمة إن الخبر حقيقي، ربنا يرحمه شعبان كان أبو الرجولة".

ورحل الفنان شعبان عبدالرحيم عن عالمنا صباح الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز 62 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية.