بعد مطالبته بالدعاء له.. تعرف على تفاصيل الحالة الصحية لنجل خالد عجاج‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يجري المطرب أحمد عجاج، نجل الفنان خالد عجاج، اليوم الخميس، عملية دقيقة بالغدد، بأحد مستشفيات دبي، إذ سافر خصيصا لإجراء الجراحة هناك منذ أيام.

وقال مصدر مقرب من الفنان خالد عجاج لـ"الخليج 365": "أحمد سافر خصيصا إلى دبي منذ أيام، ودخل هناك أحد المستشفيات للخضوع لجراحه دقيقة بالغدد صباح اليوم الخميس".

وكان الفنان خالد عجاج قد طالب عبر صفحته بموقع فيس بوك بالدعاء لنجله، وكتب "إلى كل الأصدقاء والأحبة، أرجو الدعاء بالشفاء العاجل لابني أحمد عجاج غدا الخميس، هنعمل عملية دقيقة شوية، والحمد لله على كل شيء، يا رب تكون النتيجة كويسة إن شاء الله بدعوتكم ".

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أحمد عجاج كان قد طرح في نوفمبر الماضي أحدث أغانيه "طلقة" عبر قناته بموقع يوتيوب، وهي من كلمات هاني فؤاد، ألحان تامر كروان، توزيع مصطفى أبو راية.