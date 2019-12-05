"بعد سنة ونص مرمطة".. سارة نخلة تعلق على تأييد حكم حبس زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أكدت الفنانة السورية سارة نخلة، تصريحات زوجها الفنان أحمد عبدالله محمود، التي أدلى بها لـ"الخليج 365" بشأن سعيهما للتصالح، بعدما قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر بقبول المعارضة الاستئنافية المقدمة من دفاع "عبدلله محمود"، على حكم حبسه عامين فى قضية إيصال أمانة لصالح زوجته "نخلة"، شكلًا وفى الموضوع بتأييد الحكم.

وتواصل الخليج 365 مع "نخلة"، التي أكدت أنها تأمل أن يحدث الصلح خلال هذا الأسبوع، بعد عامين ونصف من الركض في المحاكم، مضيفة: "أكيد الموضوع هيتحل ومفيش حد هيتسجن، وأتمنى ينتهي الأسبوع ده بعد سنة ونص مرمطة".

وكان أحمد عبدالله محمود قد قال في تصريح لـ"الخليج 365"، تعليقًا علىى تأييد حكم الحبس، أنهم حاليًا يسعون في إجراءات الصُلح، وأن هذه الأزمة سنتتهي قريبًا".

وكانت محكمة جنح الاستئناف أيدت الحكم الصادر عن أول درجة بمعاقبة الفنان أحمد عبد الله محمود بالحبس عامين لعدم سداده إيصال أمانة، لصالح زوجته الفنانة سارة نخلة، لعدم حضوره، وأجرى الفنان معارضة استئنافية.