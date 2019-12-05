بعد تأييد حبسه عامين لصالح سارة نخلة.. أول تعليق من أحمد عبدالله محمود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قال الفنان أحمد عبدالله محمود إنهم يسعون لإجراءت الصلح، في تعليق منه على تأييد حكم حبسه عامين، في القضية التي رفعتها ضده زوجته الفنانة السورية سارة نخلة.

وأضاف أحمد عبدالله محمود: "قريبا سنعلن عن انتهاء الأزمة".

كانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر قد قضت بقبول المعارضة الاستئنافية المقدمة من دفاع الفنان أحمد عبد الله محمود، على حكم حبسه عامين فى قضية إيصال أمانة لصالح زوجته الفنانة سارة نخلة، شكلًا، وفى الموضوع بتأييد الحكم.

وكانت محكمة جنح الاستئناف أيدت الحكم الصادر عن أول درجة بمعاقبة الفنان أحمد عبد الله محمود بالحبس عامين لعدم سداده إيصال أمانة، لصالح زوجته الفنانة سارة نخلة، لعدم حضوره، وأجرى الفنان معارضة استئنافية.