تراند اليوم : حبس ممثل مصري شهير في تهمة "مخلة بالشرف"



أيدت محكمة مصرية، الحكم بحبس فنان شاب بتهمة "خيانة الأمانة" في دعوى رفعتها طلقيته ضده.

وقضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر اليوم، بتأييد حبس الممثل أحمد عبدالله محمود، لمدة عامين، بعد أن أدانته بعدم سداد "إيصال أمانة" لطليقته الممثلة السورية سارة نخلة.

وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس "أحمد عامين بتهمة "خيانة الأمانة"، وعدم سداد "إيصال أمانة"، لكنه عارض الحكم الذي أيدته محكمة جنح مستأنف.

يشار إلى أنه كانت هناك دعاوى متبادلة بين الممثل الشاب وطليقته أمام المحاكم، وقد برأته المحكمة من تهمة الاعتداء عليها بالضرب. بينما برأت الممثلة السورية من الاعتداء بالضرب على والدة طليقها.



