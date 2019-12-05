كيت ميدلتون تكشف أسراراً عن أطفالها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 ديسمبر 2019 03:44 مساءً - طفلا الأمير وليام والدوقة كيت ميدلتون محبوبان جداً من الشعب الإنجليزي الذي يتعقّب صورهما وأخبارهما... شعبية العائلة الملكية تخطّت بريطانيا لتصل إلى العالم حتّى؛ فمنذ نعومة أظافرهما وكثر ينتظرون أول صورة للطفلين، أول حركة وكلمة. والآن بعد أن أصبحا أكبر سناً، يظهران شخصيتهما المحبّبة. ويبدو أن الأميرة شارلوت والأمير جورج لديهما بالفعل الكثير من الهوايات المثيرة للإهتمام لإبقائهم مشغولين بحسب أمهما كيت ميدلتون التي أفصحت ببعض الاسرار:

مهارات الطبخ

الأميرة شارلوت والأمير جورج



تحب كيت ميدلتون وأطفالها وضع أيديهم في المطبخ. في عام 2018 ، زارت الدوقة مركز سانت لوقا المجتمعي حيث ساعدت في إعداد طعام غداء. وفي حديثها إلى أحد الأعضاء، قالت كيت: "لقد خبزت عجينة البيتزا مع جورج وشارلوت".

عن حب المسرح



كشفت كيت ميدلتون الأسبوع الماضي خلال عرض رويال فارايتي في مسرح بالاديوم Palladium/في لندن أنّ الأميرة شارلوت تعشق المسرح، وتحب أن تقوم بأدوار بنفسها.. ميدلتون كشفت ذلك إلى فناني الأداء في المعرض وقالت إنّ الأميرجورج البالغ من العمر 6 سنوات والأميرة شارلوت البالغة من العمر4 سنوات يعشقان تقديم العروض، وأضافت أنّ أطفالها يحبّون الأداء في المنزل، وخاصة شارلوت". وكشفت ميدلتون أنّ الأميرة شارلوت والأمير جورج يتمتعان برشاقة كبيرة ويحبان ممارسة الألعاب البهلوانية.

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الأمير جورج والأميرة شارلوت وفن حب التصوير

الأميرة شارلوت والأمير جورج بملابس المدرسة

المسرح ليس الشيء الوحيد الذي يتسهوي الأميران جورج وشارلوت، بل هما من هواة التصويرأيضاً. في يونيو 2019 ، حضرت كيت ميدلتون، وهي مصورّة موهوبة، ورشة عمل للتصوير الفوتوغرافي للأطفال، وقدمت بعض النصائح حول كيفية الحصول على اللقطة المثالية؛ كما كشفت أنّ طفليها يشاركانها حبها بالتقاط الصور "جورج وشارلوت يشعران بالسعادة عندما ألتقط الكاميرا ونبدأ بالتصوير."

الأميرة شارلوت والأمير جورج يتشاركان حب جدتهما للرقص

مثل جدتهما الأميرة ديانا، يحب الأمير جورج والأميرة شارلوت الرقص كثيراً. وكان الأمير وليام قد صرّح العام الماضي أنّ جورج يحب الرقص، وذلك خلال حفل إستقبال في قصر كنسينغتون في لندن للشباب المراهقين/ حيث قال لراقصة (14 عاماً) "جورج يرقص أيضًا، فهو يحب ذلك".

وأضاف الأمير وليام: " أمي كانت تحب الرقص دومًا، وإذا كنت تحب شيئًا، فأنت تفعل ما تحب. لا تدع أي شخص آخر يخبرك بخلاف ذلك، واستمر في ذلك". وقبل بضعة أشهر، قال الأمير وليام لمجلة Hello إنّ الأميرة شارلوت تحب الرقص أيضًا.

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شارلوت تحب الفنون والأعمال الحرفية

الأميرة شارلوت والأمير جورج ووالديهما

في ديسمبر 2018 ، زار الأمير وليام وكيت ميدلتون مستشفى أطفال إيفلينا في لندن لقضاء بعض الوقت مع الأطفال الصغار هناك. خلال جلسة للفنون والحرفيات، إكتشفت ميدلتون أنّ الأميرة شارلوت تحب الأعمال الحرفية، وقالت (عبر Hello): لقد صنعنا أساوراً من الخرز مع الأطفال. وفقًا للأمير وليام، هذه موهبة ورثتها الأميرة شارلوت بالتأكيد عن والدتها.

الأمير جورج الأميرة شارلوت يركبان الخيل



تشتهر الملكة إليزابيث بحبها لركوب الخيل، وقد ورث أحفادها الأحفاد هذه الموهبة أيضًا. وقال مصدر لصحيفة ديلي ميل عام 2015 عندما كان جورج في الثانية من عمره: "كان وليام وكيت حريصين على وضع جورج على حصان بمجرد أن بدأ بالمشي، وقد أحب رحلته الأولى، وصرخ بسرور حينها، وليم وكيت كانا هناك لمشاهدة ".

هذا، وكشفت كيت ميدلتون أنّ الأميرة شارلوت تحب الخيول وقالت إنّه لدى شارلوت شغفاً بالخيول وهي ستبذل قصارى جهدها لتشجيعها".