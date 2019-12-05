أثار حذاء الفنان الإماراتي عيضة المنهالي الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي حيث شبهه البعض بالحذاء النسائي وأنه غير مناسب للفنان. وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور للفنان عيضة وهو يرتدي الحذاء المثير للجدل حيث جذب العديد من التعليقات الطريفة وعلق البعض أن الحذاء سيكون الموضة السائدة للرجال الفترة القادمة.

يذكر أن الفنان الإماراتي عيضة المنهالي إحتفل باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحفل فني شهد حضورا جماهيريا كبيرا تجاوز 12 ألف من عشاقه.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: حذاء الفنان الإماراتي عيضة المنهالي يثير استغراب نشطاء مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.