شاهد: الفاتحة ثم الصليب.. مايا دياب تثير جدلًا بتصرف غريب في موسم الرياض

أثارت الفنانة اللبنانية مايا دياب، جدلًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها تقرأ الفاتحة ثم تتبعها وترسم إشارة الصليب مع أبطال مسرحية ”لوكاندة الأوباش“.

وانقسمت آراء النشطاء حول الفيديو بين مؤيد اعتبر ذلك نوعًا من التسامح بين الأديان السماوية المختلفة، وآخر ناقد وساخر بدعوى أن هذه الأمور ”لا تجوز“.

وتشارك مايا في تقديم أغاني المسرحية للشاعرين عصام خليل وحسن إش إش، وألحان عصام كاريكا، ومن المقرر أن يتم عرضها من الـ4 إلى الـ7 من ديسمبر الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ويشارك في بطولة العمل كل من ماجد المصري، ومايا دياب، وحسن الرداد، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وسعد الصغير، وإنجي علي، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وبدرية طلبة، وهي من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.