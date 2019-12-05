شاهد: شام الذهبي تفجر مفاجأة بشأن طلاق والدتها الفنانة أصالة بمقطع فيديو

بعد تداول أنباء عن طلاق الفنانة السورية أصالة نصري من المخرج المصري طارق العريان ، وتداولتها وسائل إعلام على نطاق واسع ، فجرت شام الذهبي ابنة أصالة مفاجأة بنشر مقطع فيديو عبر الحساب الرسمي لعيادتها جمع والدتها والمخرج المصري .

وفي التفاصيل نشرت ” شام الذهبي ” عبر صفحة عيادتها ، مقطع فيديو تظهر فيه مع والدتها الفنانة أصالة والمخرج طارق العريان ، وفيما يبدو أنها كانت تحضر لجلسة علاج وظهر الثلاثة بشكل طبيعي جدا تعلو وجوههم الابتسامة ولم يتطرقا للحديث عن موضوع الطلاق فيما بدا العريان وهو يحاول إخفاء وجهه عن الكاميرا.

فيما تحاول شام الذهبي بنشر المقطع عبر حسابها ، نفي ما أكده الإعلامي المصري تامر أمين ، عن طلاق أصالة من العريان وتطرق إلى بكائها على مسرح موسم الرياض في المملكة، خاصة عندما قامت بغناء أغنية “ذاك الغبي” ، مشيرا إلى أن انفصالها كان السبب في ذلك .