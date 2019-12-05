شاهد.. مجدي الهواري يروج لـ"علاء الدين"

روج المخرج مجدي الهواري للعرض المسرحي الجديد "علاء الدين"، من اخراجه، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

نشر الهواري بوستر العرض المسرحي، ووجه رسالة لجمهوره عبر حسابه، فقال: "وعدناكم نكمل كبار.. الله المستعان.. Cairo Show ".

يشار إلي أن علاء الدين بطولة أحمد عز، تارا عماد، هشام إسماعيل، محمد ثروت، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، تأليف حسن المهدي ومحمد جلال، ومن اخراج مجدي الهواري.



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