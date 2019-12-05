قواعد العشق الأربعون و حريم النار.. أبرز عروض البيت الفني للمسرح

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عروضه المتنوعة علي مسارح الدولة المختلفة، لليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر الجاري، منها "حريم النار" على مسرح الطليعة بالعتبة في الساعة التاسعة مساءً، وتباع التذاكر بسعر 30 جنيهًا.

العرض عن نص بيت برنارد ألبا للكاتب الأسباني فدريكو جارسيا لوركا، ويتناول المرأة في الصعيد من خلال أم وبناتها،و تأثير أفكار وعادات الصعيد على حياتهم.

"حريم النار" بطولة عايدة فهمي، منال ذكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل ،كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم إستعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.

وعلى مسرح السلام بشارع القصر العيني يُعرض " قواعد العشق الأربعون" في الساعة الثامنة مساء، وتتراوح اسعار التذاكر بين ثلاث فئات مختلفة، ٥٠،٧٥،١٠٠ جنيهًا.

العرض مأخوذ عن رواية شهيرة لاليف شافاق وعدة مصادر أخرى، دراماتورج وإشراف على الكتابة رشا عبدالمنعم، شارك في الكتابة ياسمين إمام وخيري الفخراني، العرض من بطولة بهاء ثروت، عزت زين، فوزية،سمر الشاذلي، هاني عبد الحي، أحمد مجدي، إيهاب بكير، ياسر أبو العينين، المنشد سمير عزمي، بمشاركة فرقة المولوية العربية للتراث الصوفي، موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور مصطفى حامد، أزياء مها عبدالرحمن،إضاءة إبراهيم الفرن، و إخراج عادل حسان.

بينما يُعرض"رسائل العشاق"، على مسرح ميامي بوسط البلد شارع طلعت حرب، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتتراوح أسعار التذاكر بين فئتين مختلفتين "٣٠، ٥٠" جنيهًا.

العرض حالة رومانسية كوميدية مع أشعار صوفية ودراما حركية عن المشاكل الحياتية ما بين المحبين والأزواج ، ومحاولة لحلها من خلال رسائل تقدم عن طريق أشعار جلال الدين الرومي داخل العرض، ويعتبر العرض دعوة للطاقة الإيجابية في الحياة والوصول للفطرة السليمة في الحب والتعامل.

"رسائل العشاق" بطولة مفيد عاشور، زينب العبد، ريم المصري، يارا المليجي، آسر علي، عبدالله صابر، جورج أشرف، غناء وألحان علي الهلباوي، توزيع موسيقي محمد الكاشف ، تصميم استعراضات مناضل عنتر، تصميم الملابس هبة عبدالحميد، تأليف و أشعار و إخراج محمد إبراهيم.

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كما يعرض على مسرح الغد بالبالون، "ظل الحكايات" في تمام الساعة التاسعة مساء، وتتراوح أسعار التذاكر بين فئتين مختلفتين ٣٠، ٣٥ جنيهًا.

والعرض عبارة عن رحلة في عالم فانتازي تدور من خلال الأحلام والكوابيس التي يشعر بها الإنسان، ونجد أن هروبه الدائم من أفعاله التي لايرضى عنها والتي تختبئ في عقله الباطن وتراها في زوايا اللاشعور، يؤدي إلى دخوله

لعالم أحلام أخرى.

"ظل الحكايات" من بطولة رامي الطمباري، عبير الطوخي، محمود الزيات، خالد محايري، ديكور وملابس محمد فتحي، موسيقى وألحان صلاح مصطفى، ومن تأليف وأشعار إبراهيم الحسيني وإخراج عادل بركات.

أما بالإسكندرية فيعرض "ميمي ومامي" على مسرح بيرم التونسي، في تمام الساعة السابعة مساءً، ويناقش العرض عدة موضوعات وقيم إنسانية مختلفة من أهمها خوف الآباء الشديدعلى الأبناء، وصفة العند المتواجدة في الأطفال، و تحقيق المعادلة ما بين الحفاظ الشديد على الأبناء و الحب أيضًا من أجل أطفال أسوياء،و ذلك بالحكايات التي يحكيها سندباد من أعماق البحار.

عرض ميمي و مامي (سندباد) من بطولة هيثم محمد، وفاء قمر، فيولا فايز، سمير سامر، إسلام صلاح، ديكور وملابس وليد جابر، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات محمد ميزو، نحت ماسكات أحمد بركات ، من تأليف وألحان محمد مصطفى، إخراج أحمد السيد، وتتراوح أسعار التذاكر بين ثلاث فئات مختلفة، وهي ١٥،٢٥،٥٠ جنيهًا.

ويُعرض "ولاد البلد"، علي مسرح مدرسة الشهيد وحيد حبشي للثانوية بنات بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، في تمام الساعة ١٢ ظهرًا، والعرض يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود.

عرض " ولاد البلد"بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي ، إسراء حامد،أميرة عبدالرحمن،أبانوب شوقي ،إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، إسلام الهواري، أمير عبدالحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، محمد حسن، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، و من إخراج محمد الشرقاوي.