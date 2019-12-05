اليوم.. "حريم النار" ينير مسرح الطليعة

يفتتح الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، الليلة، العرض المسرحي الجديد " حريم النار" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، وذلك بقاعة زكي طليمات على مسرح الطليعة بالعتبة، في تمام الساعة

التاسعة مساءً .

يشار إلى أن العرض مقتبس عن نص بيت برنارد ألبا للكاتب الأسباني فدريكو جارسيا لوركا، ويتناول المرأة في الصعيد من خلال أم وبناتها، وتأثير

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أفكار وعادات الصعيد على حياتهم.

"حريم النار" بطولة عايدة فهمي، منال ذكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل ،كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم إستعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.