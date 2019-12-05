ماجي أنور تطرح الفاتنة والمنتمي مجانًا للجمهور

طرحت المخرجة ماجي أنور أفلامها التسجيلية مجانًا أمام الجمهور، حيث عرضت فيلم "المنتمي"، الذي يوثق المشوار الفني للفنان السوري الكبير دريد لحام ويلقي الضوء علي عدد من محطاته الفنية، عبر موقع "vimeo".
وفاتها، عبر الموقع ذاته.
كما طرحت أيضا فيلم "الفاتنة"، الذي يحمل آخر رسالة بصوت فاتن حمامة للجمهور قبل
يذكر أن ماجي أنور وقع اختيارها من قبل المنتج البريطاني كارل توني رئيس مهرجان الفيلم العالمي international film festival، لتكون المستشار الرسمي والموزع المعتمد لافلام المهرجان والذي يقام بأربعة مدن عالمية مختلفة وهي لندن ومدريد ونيس وميلانو.
حيث أعلن كارل عبر الموقع الرسمي للمهرجان التعاون رسميا مع ماجي لتكون المنسق الوحيد والجهة الخاصة بتوزيع افلام المهرجان حول العالم، بالاضافة إلى كون شركتها ماجيكا هاوس الجهة الوحيدة للتواصل مع المهرجان من العالم العربي بشكل خاص.
كما أن ماجي تحضر حاليا لانطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان فاتن حمامة السينمائي الدولي والذي سينطلق في العاصمة البريطانية لندن.
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