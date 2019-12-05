يستعد الفنان محمد عبدالرحمن " توتا " للمشاركة في فيلم سينمائي جديد سيحمل اسم " الخطة العاميه " والذي سيقوم ببطولته مع علي ربيع.
وتعد هذه البطولة هي الثانية لتوتا مع علي ربيع وذلك بعد أن جمعهم فيلم خيروبركه الذي عرض منذ عامين.
ومن جانب آخر، ينتظر محمد عبدالرحمن عرض فيلم "لص بغداد" في السينمات في يناير المقبل والذي يشارك فيه بجانب محمد امام وياسمين رئيس.
كان توتا قد انتهى مؤخرًا من آخر عروض ومواسم مسرح مصر الذي بزغ نجمه فيه منذ حوالي سبع سنوات.
"الخطة العامية"، بطوله محمد عبد الرحمن وعلي ربيع وغادة عادل وعمرو عبد الجليل وهو من إخراج معتز التونى، وتأليف كل من أحمد عبد الوهاب وكريم كنز، ومن المقرر بدء تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد خير وبركة.. محمد عبدالرحمن وعلي ربيع بطلان للخطة العامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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