تُعرض في الرياض.. أحمد عز يتصدر بوسترات مسرحية علاء الدين

طرحت البوسترات الدعائية الأولى لمسرحية "علاء الدين" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد عز، ومن المقرر عرضها فى الفترة بين ١٢ لـ١٥ ديسمبر الجاري بالمملكة العربية السعودية ضمن موسم الرياض الترفيهي. البوستر الأول تصدره أحمد عز، ومعه Advertisements باقي الأبطال وهم تارا عماد ومحمد ثروت وهشام إسماعيل ومحمد جمعة وسامي مغاوري وإسلام إبراهيم. باقي الأبطال وهم تارا عماد ومحمد ثروت وهشام إسماعيل ومحمد جمعة وسامي مغاوري وإسلام إبراهيم. أما البوستر الثاني فظهر عز خلال البوستر، راكبًا البساط السحري ورافقته ياسمينا التي تجسد دورها الفنانة تارا عماد ويكثف النجم أحمد عز بروفات مسرحيته "علاء الدين" في مسرح كايرو شو "، مع المخرج مجدى الهوارى قبل سفره للسعودية نهاية الأسبوع الجارى ضمن فعاليات موسم الرياض، وجمعت البروفات بين عز وتارا عماد ومحمد ثروت الذى يجسد شخصية "المارد". التي تجسد دورها الفنانة تارا عماد ويكثف النجم أحمد عز بروفات مسرحيته "علاء الدين" في مسرح كايرو شو "، مع المخرج مجدى الهوارى قبل سفره للسعودية نهاية الأسبوع الجارى ضمن فعاليات موسم الرياض، وجمعت البروفات بين عز وتارا عماد ومحمد ثروت الذى يجسد شخصية "المارد".

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