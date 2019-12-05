تراند اليوم : تأييد حبس أحمد عبد الله محمود بسبب طليقته سارة نخلة

قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر بقبول المعارضة الاستئنافية المقدمة من دفاع الفنان أحمد عبد الله محمود، على حكم حبسه عامين فى قضية إيصال أمانة لصالح طليقته الفنانة سارة نخلة، شكلًا وفى الموضوع بتأييد الحكم.

وكانت محكمة جنح الاستئناف أيدت الحكم الصادر عن أول درجة بمعاقبة الفنان أحمد عبد الله محمود بالحبس عامين لعدم سداده إيصال أمانة، لصالح طليقته الفنانة سارة نخلة، لعدم حضوره، وأجرى الفنان معارضة استئنافية.

وكانت محكمة جنح أكتوبر قضت بحبس الفنان أحمد عبد الله محمود عامين، فى الدعوى المقامة ضده من طليقته الفنانة سارة نخلة فى اتهامه بخيانة الأمانة، وعدم سداده إيصال أمانة حرره لها.

“علاقة صدفة فزواج فطلاق فمحاكم فحبس”.. كانت هذه علاقة الفنان أحمد عبد الله والفنانة سارة نخلة، ملكة جمال سوريا لعام 2015، والتي بدأت من خلال لقائهما في حفل عيد ميلاد صديقة مقربة منهما، وبعد 3 سنوات من الحب والزواج ، بعدما أعلن الثنائي انفصالهما، وأخذا يتبادلان الدعاوى القضائية.

سارة نخلة انفصلت عن زوجها الفنان المصري أحمد عبد الله محمود، بعد زواج استمر 3 سنوات.

تعرضت “سارة” إلى عملية إجهاض مفاجئة منذ 3 أعوام، حينما سقطت من أعلى حصان، أثناء خضوعها لجلسة تصوير، وهو الأمر الذي لم يكن يعلمه الثنائي بحقيقة حملها في المولود الأول وظل بجوارها طوال الوقت حتى يستطيع التخفيف عنها في محنتها.

بلاغات الاعتداء بالضرب، كانت بين الطرفين بعد الانفصال، ومن ثم أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي سبيل نخلة للحديث عن تجربتها بالزواج وتصريحات من خلالها، كان آخرها وصفها للرجل المصري بـ النكدي.

كانت حماة سارة نخلة أعلنت أنها كادت أن تبيع شقتها لسداد مبلغ مالي لزوجة ابنها، لكن ابنها رفض ذلك، وهو ما ردت عليه الزوجة مؤكدة أن الأمور الآن في القضاء، وأنه صدر بالفعل حكم لصالحها ضد زوجها المنفصلة عنه.

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وقعت بين الزوجين خلافات عديدة قادتهما إلى المحاكم، حيث أصدرت محكمة جنح الدقي، قرارها بحبس الفنان أحمد عبدالله محمود، لمدة 3 أشهر، لإدانته في تهمة ضرب زوجته الممثلة السورية سارة نخلة، بينما قضت المحكمة ببراءة الفنانة الشابة من تهمة الاعتداء على “حماتها”.

وقامت سارة بتغيير حالتها الاجتماعية على السوشيال ميديا إلى عزباء single قبل أن تقوم بحذف خانة الحالة الاجتماعية من الأساس، ثم اتبعت تلك الخطوة بحذف الصور التي كانت تجمعها بمطلقها أحمد عبد الله محمود.

أيضا علقت سارة على الحكم الصادر ضد زوجها الفنان أحمد عبد الله محمود في نزاعها معه بالحبس سنتين بتهمة خيانة الأمانة، واصفة إياه بأنه يوم مميز بالنسبة لها.

وأشارت سارة إلى أنها كانت تنتظر طوال عام كامل في نزاعها مع زوجها المنفصلة عنه أحمد عبد الله محمود، أن يصدر الحكم ضده، ووجهت الشكر لمحاميها المستشار عاصم قنديل.

وأوضحت أنها لم تكن ترغب في اللجوء للقضاء وأن الطرف الآخر هو السبب في ذلك لأنه لا يريد الطلاق ويماطل بحسب وصفها، وأن الكثيرين تدخلوا لحل النزاع بينهما ولكن دون جدوى.

وكانت محكمة جنح أكتوبر، أصدرت حكما بحبس الفنان أحمد عبد الله محمود، لمدة عامين، في قضية اتهامه بخيانة الأمانة، في الدعوى المقامة ضده من زوجته الفنانة السورية سارة جهاد نخلة.

يذكر أن سارة نخلة حصلت على لقب ملكة جمال سوريا لعام 2014 ووصيفة ملكة جمال العرب في العام نفسه، كما تزوجت في العام ذاته من الفنان أحمد عبد الله محمود.