فيديو مروع.. تَحَوّل برج سكني إلى عمود من النيران في ثوان

كتب امير فتحي في الخميس 5 ديسمبر 2019 02:57 مساءً - في ثوانٍ قليلة، تحوّل برج سكني مكوّن من 25 طابقًا إلى عمود من النيران، وشوهدت كتل مشتعلة تتساقط من واجهة المبنى، بمدينة شنيانغ وسط الصين؛ وذلك عقب اندلاع النيران في شقة بالطابق الرابع.

وحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اندلع الحريق الساعة 9.15 بالتوقيت المحلي، مساء الأحد الماضي، في شقة بالطابق الرابع، وبسرعة امتدت النيران لتلتهم الواجهة الشمالية للمبنى السكني الفاخر.

وفي شريط فيديو تم تبادله على موقع “ويبو” الصيني للتواصل الاجتماعي؛ تَظهر واجهة المبنى وقد تحوّلت إلى كتلة من النيران؛ بينما تتساقط قطع من النيران من أعلى وتهبط إلى أسفل، أحيانًا على أجزاء أخرى من المبنى وأحيانًا خارج المبنى.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن هيئة إطفاء مدينة شنيانغ، أن الطبقة العازلة التي تغلف المبنى من الخارج؛ هي السبب وراء انتشار النيران في ثوانٍ قليلة؛ لأن هذه الطبقة العازلة مصنوعة من مواد سريعة الاشتعال.

ولسرعة مكافحة النيران، دفعت هيئة الإطفاء بـ47 عربة إطفاء، وشارك في مكافحة الحريق 235 رجل إطفاء، ورغم ذلك لم يستطع رجال الإطفاء السيطرة على الحريق إلا بعد ثلاث ساعات كاملة.

وقال مسؤولو الإطفاء: لم يُصَب أحد في الحريق؛ ولكن لم تكشف التقارير كيف تم إخلاء المبنى من سكانه المحاصرين بالنيران؛ خاصة في الطوابق العليا.

وقالت “الديلي ميل”: في عام 2010، وقع حريق مماثل في برج سكني من 28 طابقًا، وأسفر عن مصرع 58 ساكنًا.