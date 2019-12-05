ممثل مصري يهاجم محمد رمضان بـعنف ويتهمه بالإرهاب

كتب امير فتحي في الخميس 5 ديسمبر 2019 02:57 مساءً - خلال ندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية المسرحي العربي، شنّ الممثل المصري ​جلال الشرقاوي​، هجوماً عنيفاً على الفنان المصري ​محمد رمضان​، لاسيما وأن الأخير ليس خريجاً في المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث وصف الشرقاوي الفن الذي يُقدمه رمضان بـ”المسيء” للمجتمع، واعتبره “قدوة سيئة للشباب”.

وقال الشرقاوي إن الأجيال الجديدة تقلّد ما يُقدمه رمضان في أعماله السينمائية والدرامية، من قتِل وعنف ودم، واصفاً أعماله بأنها تُعدّ نوعاً من الإرهاب، متابعاً: “ممثل عادي ومش جامد، ويدخل في تصنيف المتوسط”.وطالبه الشرقاوي يتوظيف فنه في خدمة الناس، بعيداً عن القتِل والدم والمخدرات، لاسيما وأن هناك مئات الموضوعات الوارد تقديمها.