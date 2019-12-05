شاهد تقرير صادم.. كيف سيكون العالم بعد 20 سنة ؟

كتب امير فتحي في الخميس 5 ديسمبر 2019 02:57 مساءً - نشرت قناة “BBC” البريطانية تقريرًا مصورًا وصفه متابعون ب”الصادم” يرصد الاحتمالات المتوقع حدوثها في العالم بالمستقبل القريب.

وتحت عنوان “كيف سيكون العالم في عام 2039؟” بدأ التقرير يوضح أهم التغييرات التي ستطرأ على العالم بعد 20 عامًا وأهمها تصدر قارة أفريقيا قائمة الدول المتقدمة بسبب زيادة معدل النمو السكاني الذي سيساعد بشكل كبير في النمو الاقتصادي الكبير لدول القارة وكذلك استغلال الطاقة الشمسية في كافة الأنشطة الاقتصادية.



ورجح التقرير أن تنمو الصين اقتصاديًا بشكل أكبر وتصبح من الدول العظمى بالعالم بعد الاستحواذ على الكثير من المواد الخام الحيوية. وعلى غير المتوقع أوضح التقرير أن الدول الأوروبية ستصاب بالخسائر الاقتصادية والتدهور في التأثير العالمي بسبب الاعتماد على الروبوتات وتجاهل الدور البشري في النمو الاقتصادي وكذلك ستكون الولايات المتحدة الأمريكية من الدول الأقل تأثيرًا في العالم بسبب تأخرها في االطاقة الشمسية واستغلال طاقة الرياح.

أما عن دول الشرق الأوسط أفاد التقرير بأن العالم سيتجاهلها تمامًا فلم تعد الدول بحاجة للنفط.

وعن السلع المتاحة في 2039 أفاد التقرير بأن الوقود الحفري أصبح الفاكهة المحرمة الجديدة وفقد البترول قيمته بالاضافة إلى انهيار معدل استخدام البلاستيك.

كما أكد التقرير أن الماء سيكون أغلى من أي شيء. وعن الوظائف التي ستكون على رأس قائمة الأكثر نجاحًا في العالم أوضح التقرير أن “المصممين والفنانين والممثلين والعاملين بشتى مجالات الابداع ” سيكون لهم شأن أكبر في المجتمع من الأطباء والمهندسين.

يشار إلى أن التقرير ترجم بواسطة عبدالله الخريفي الذي قام بنشره عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”.