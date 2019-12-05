مدرب رومانيا الجديد يطلب تجنيس لاعب جزائري

أبدى ميريل رادوي، المدرب الجديد لمنتخب رومانيا، رغبته في تجنيس الجزائري بلال عمراني، مهاجم نادي كلوج الروماني، خلال الفترة المقبلة.

عمراني المولود من أبوين جزائريين، تم ربط اسمه مؤخرا بـ"محاربي الصحراء"، وذلك بعد تألقه اللافت خلال المواجهة التي جمعت ناديه كلوج الروماني ولاتسيو الإيطالي في الدوري الأوروبي.

وقال رادوي في تصريحات لصحيفة "جازيتا سورتيلور" الرومانية: "لاعبان أجنبيان جلبا انتباهي وأخطط لتجنيسهما تحسبا للاعتماد عليهما مع منتخب رومانيا، وهما بلال عمراني ونيكولاو دوميترو كاردوسو".

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وتابع المدرب الأسبق لشباب الأهلي والعين الإماراتيين: "سأعقد جلسة عمل مع الاتحاد الروماني لكرة القدم من أجل مناقشة هذه المسألة".

وأتم: "في كل الأحوال، لا يمكننا إتمام جميع الإجراءات قبل مواجهة أيسلندا في ملحق تصفيات يورو 2020".

ويقدم اللاعب صاحب الـ26 سنة واحدا من أفضل مواسمه، حيث نجح في تسجيل 12 هدفا وصناعة 3 أخرى في 25 مباراة خاضها في مختلف المسابقات.



يذكر أن عمراني تخرج في مدرسة شباب أولمبيك مارسيليا الفرنسي، غير أنه اكتفى بالمشاركة في 10 مباريات فقط قبل أن يغادره في سنة 2016 نحو كلوج الروماني.